Yeni sezonda Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig’de mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı günlük antrenman ve taktik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa’yı bu sezon Türkiye Voleybol Federasyonu 2.Lig’inde temsil edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz sezon sergilediği başarı performanslarıyla 2.Lig’e çıkmayı başaran yeşil-beyazlılar, yeni sezon fikstürünün belli olmasının ardından Başantrenör Caner Doğançay yönetiminde Tevfik Lav ve Tarık Almış Spor Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Günlük antrenman ve taktik çalışmalarını sürdüren voleybol takımı sezona sıkı hazırlanıyor.