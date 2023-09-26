Keşanspor BAL 2. Grupta mücadele edecek Keşanspor BAL 2. Grupta mücadele edecek

Yeni sezonda Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig’de mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı günlük antrenman ve taktik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa’yı bu sezon Türkiye Voleybol Federasyonu 2.Lig’inde temsil edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz sezon sergilediği başarı performanslarıyla 2.Lig’e çıkmayı başaran yeşil-beyazlılar, yeni sezon fikstürünün belli olmasının ardından Başantrenör Caner Doğançay yönetiminde Tevfik Lav ve Tarık Almış Spor Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Günlük antrenman ve taktik çalışmalarını sürdüren voleybol takımı sezona sıkı hazırlanıyor.