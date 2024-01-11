Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sezon başında Manisa Büyükşehir'in Kadın Voleybol Takımı'nın renklerine bağladığı milli sporcu Selinay Akçin'in hedefi İşitme Engelliler Milli Takımı'nda Manisa'yı başarıyla temsil ederek, şehire şampiyon olarak dönmek...MANİSA (İGFA) - Manisalı olarak Manisa formasını gururla taşıyan sezon başında Manisa Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı’nın renklerine bağlanan yıldız sporcu Selinay Akçin, İşitme Engelliler Milli Takımı’nda Manisa’mızı başarıyla temsil ediyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.Lig 6. Grup’ta mücadele eden ve haftalardır üst üste aldığı galibiyetlerle zirveyi kaptırmayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nın pasör çaprazı Selinay Akçin, Büyükşehir’in Sultanları’nın voleyboldaki başarısına değinerek takımın hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Akçin, takımın üst üste aldığı galibiyetlerle grup sıralamasında lider konumda olduğunu belirterek, "Artık play-off’u garantiledik diyebiliriz. Sıradaki hedefimiz Manisa’ya şampiyon olarak dönmek” dedi.

PLAY-OFF’U GARANTİLEDİK

TVF Kadınlar 2.Lig 6.Grup’ta haftalardır lider olan yeşil-beyazlı ekibin başarı sırlarını da paylaşan Akçin, “Üst üste aldığımız galibiyetlerle grup sıralamasında lider konumdayız. Artık play-off’u garantiledik diyebiliriz. Takımımızda çok fazla tecrübeli isim var bir o kadar da genç isimler var. Büyüklerimizi abla, küçüklerimizi kardeş gibi görüyoruz. Çok samimi bir aile ortamımız var. Zaten başarımızın en önemli sırlarından biri de aile gibi olmamızdır. Maçlarımızda bizleri yalnız bırakmayan taraftar kitlemizi de asla unutmamak lazım. Onlar arkamızdaki en büyük itici güçlerden biri. Manisa’ya voleybolu sevdirmek en önemli hedeflerimizden biriydi, bunu da başardığımızı düşünüyorum” dedi.