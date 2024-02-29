Ani ve aşırı yağış tehdidine karşı teyakkuzda olan ve daha temiz bir çevre için çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Şehitler mahallesindeki derede temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha temiz bir çevre inşa etmek, ani ve aşırı sağanak yağış tehdidine karşı önlem almak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Saruhanlı ilçesine bağlı Şehitler mahallesindeki derede temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, çeşitli nedenlerle derede biriken zararlı maddeleri topladı, derenin düzenli akışını sağladı. Mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.