MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesi Seyitli Mahallesine 146 milyon 316 bin TL’lik yatırımla kazandıracağı 5 megavatlık güneş enerji santralinde panel montajlarına tüm hızıyla devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, çevreci yatırımlarıyla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Manisa bırakmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Yunusemre ilçesi Seyitli Mahallesine 146 milyon 316 bin TL’lik yatırım bedeliyle inşa edilecek olan 5 megavatlık güneş enerji santralinde 13 bin 894 adet panelin montaj çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir ve şube müdürleri de bölgede detaylı inceleme yaparak son durum hakkında bilgi aldı.

İncelemenin ardından çalışmaları değerlendiren Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Seyitli Mahallemizde geçtiğimiz yıllarda 1 megavatlık güneş enerji santrali kurmuştuk. Bu tesisimizin ardından 146 milyon 316 bin TL’lik yatırım bedeliyle inşa çalışmalarına başladığımız 5 megavatlık tesisimizde de panel montajları devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün vizyonu doğrultusunda şehrimizin çevresini korumak adına yatırımlarımız aralıksız sürecek” ifadelerini kullandı.