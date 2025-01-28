Manisa Büyükşehir Belediyesi, yıllardır çözülemeyen alt yapı sorunlarına yönelik kararlı adımlarıyla, köylerdeki yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Gökçeköy Mahallesi’nde bin 400 metre içme suyu şebeke hattını ve abone bağlantılarını yeniledi.

47 yıl önce Köy Hizmetleri tarafından verilen boruların mahalle sakinleri tarafından döşenmesinin ardından Gökçeköy’de ilk defa altyapı çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı çalışma ile 47 yıllık alt yapı sorununu tarihe gömerek bölge halkına yıllardır beklenen modern ve sağlıklı yaşam koşullarını sundu.

Mahalle Muhtarı Ramazan Özkan, köyün 47 yıllık özlemi olduğunu belirterek, "Bizim eskiden kanalizasyon ve içme suyu hattımız aynı yerdeydi. Altta içme suyu, üstünden kanalizasyon hattı geçiyordu. En ufak bir patlakta iki su birbirine karışıyordu. Köyümüzde sarılık hastalığı, bağırsak kanseri gibi şikayetler çoktu. İnşallah bundan sonra halkımız daha sağlıklı olacak” dedi.