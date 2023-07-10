Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından uygulamaya alınan ‘Sebze Üreticilerine 100 Bin Sepet Desteği’ projesi kapsamında Gölmarmaralı üreticilere sepetleri dağıtıldıMANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, üretime can verenlerin emeğine değer katıyor.

15 dekar ve altı üretim yapan, ÇKS’ye kayıtlı 300 sebze üreticisine 3 bin adet sepetin yüzde 100 hibeli olarak dağıtıldığı törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Aydın, Gölmarmara Ziraat Odası Başkanı Erdal Ziya, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Aydın, Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay, Gölmarmara Muhtarlık İşleri Müdürü Kağan Tunçelli, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Gölmarmara İtfaiye Amirliği bahçesinde gerçekleştirilen törende Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, geçen yıl sepet dağıtım töreninde üzüm üreticileriyle birlikte olduklarını belirterek, bu yıl yoğun sebze ve meyve üreticilerinin yoğun talebi üzerine sepet ve kasa desteğinde bulunduklarını, ancak üzüm ve zeytin üreticilerini es geçmediklerini söyledi.

Zeytin toplama örtüsü ile üzüm kurutma sergisini önümüzdeki günlerde gerçekleştireceklerini belirten Öztozlu, "Geçen sene toplam 70 milyon liralık bir bütçeyi tarıma, ziraata aktarmıştık. Bu sene toplam 122 milyon liralık bir bütçeyi kırsal kalkınmaya ayırmış bulunmaktayız. Bütçesine oranla kırsala destek veren Büyükşehirler arasında başı çekiyoruz. Bundan da çok gururluyuz, onurluyuz. 2023 yılının yarısını geride bıraktık. Önümüzdeki süreçte daha fazla proje ile karşınızda olacağız. Ulu Önder Atatürk’ün ifade ettiği, ‘Köylü Milletin Efendisidir’ anlayışı, Cengiz Başkanımızın talimatıyla her zaman yanında olduk, yanında da olacağız. Bu bereketli topraklarda üretim yapan siz çiftçilerimizin yanında durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Daha sonra Gölmarmara ilçesinde 15 dekar ve altı üretim yapan ÇKS’ye kayıtlı 300 sebze üreticisine 3 bin adet sepet dağıtıldı.