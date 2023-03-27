Kahramanmaraş’a bağlı Dulkadiroğlu ilçesinde kurulan çadır kentlerde 3 biner kişilik iftar yemeği ve sahur kahvaltısı ile afetzedelerin yanında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Valiliği koordinesinde Manisa’da ağırlanan depremzedeler ile afet bölgesindeki vatandaşlara Ramazan ayı boyunca yapılacak yardım ve destekler konusunda gerçekleştirilen toplantının ardından depremin en çok etkilediği illerden bir tanesi olan Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesindeki çadır kentlerde Ramazan ayının gelmesiyle birlikte konuşlanan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki afetzedelere iftar ve sahur vakitlerinde yemek ve kahvaltı desteği sağlıyor.

Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve personellerle birlikte vatandaşlara 3 biner kişilik iftar yemeği ve sahur kahvaltısı ile destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, afetzedelerin sorunlarıyla da yakından ilgileniyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde depremin ilk anından itibaren vatandaşların yanında olduklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, “Ramazan ayının gelmesiyle birlikte afetzede kardeşlerimizin iftar ve sahur vakitlerinde yanında olmak amacıyla ilgili Valilik ve Kaymakamlıklar koordinesiyle Kahramanmaraş ilimize bağlı Dulkadiroğlu ilçesinde vatandaşlarımıza 3000’er kişilik iftar yemeği ve sahur kahvaltısı desteği sağlıyoruz. Gönüllerde de iftarda da sahurda da afetzede kardeşlerimizle biriz, beraberiz. İnşallah el birliğiyle yaralarımızı saracağız ve geleceğe umutla bakacağız. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazan’lar diliyor, ülkemize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yüce Allah, bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.