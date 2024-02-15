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Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçmişten günümüze gelen yapıların geleceğe aktarılması amacıyla yürüttüğü restorasyon çalışmalarına Gördes ilçesindeki Hayri Büke Evi ile devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Tarihi korumak, turizme katkı sağlamak amacıyla önemli projelere imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesinin uzun zamandır hayalini kurduğu şehir müzesi olarak kullanılacak olan Hayri Büke Evi’nin restorasyonu için sözleşme imzaladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, restorasyon çalışmalarına başlanan, 274 metrekare kapalı alan 547 metrekare açık avludan oluşan tarihi Hayri Büke Evi için çalışmaları tamamlanması sonrasında Gördesli vatandaşlara ve yerli turistlere şehir müzesi olarak hizmet vereceğini duyurdu.

Hayri Büke Evi’nde, Hayri Büke’nin de koleksiyonunun sergileneceği bir koleksiyon odası, Hayri Büke Anı Odası, 2 teşhir odası, 2 adet atölye ve kafeterya yer alıyor.