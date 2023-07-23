Haşereyle mücadelesine aralıksız devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaz aylarını rahat bir şekilde geçirebilmesi için ilaçlama çalışmalarına hem havadan hem karadan devam ediyor. İMANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen haşerelere yönelik mücadelesini arttırarak sürdürüyor.

17 ilçede yapılan rutin ilaçlama çalışmalarının dışında takviye ekipler ile de çalışmalarını arttıran Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, karadan ulaşamadıkları bölgelere havadan müdahalede bulunuyor.

İlaçlama dronu ile havadan yapılan ilaçlama çalışmasını izleyen Ahmet Bedevi Mahallesi Muhtarı Turan Şahin, yapılan çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti. Turan Şahin, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere tüm çalışanlara teşekkürlerimi sunarım. Yapılan çalışmalardan dolayı hepsine teşekkür ederim. Biz ne zaman aradıysak bizi karşılıksız bırakmadılar” dedi.