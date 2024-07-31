Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, yeni dönem belediye çalışma manifestosu ile ‘Manisa İçin’ kampanyasının tanıtımını gerçekleştirdiMANİSA(İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 5 yıl boyunca benimseyeceği yönetim anlayışını içeren yeni dönem belediye çalışma manifestosu ile ‘Manisa İçin’ kampanyasının tanıtımını gerçekleştirdi.

“’Manisa İçin’ kampanyamızın tanıtımı ile Manisa’mıza dair yeni dönem manifestomuzu açıklayacağımız toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” diyerek sözlerine başlayan Başkan Ferdi Zeyrek, “Bugün hep birlikte Manisa’mız için önemli bir güne tanıklık ediyoruz. Haberlerde ve belgesel metinlerinde çokça duyduğumuz bir cümle bizim için çok daha anlamlı olacak; artık Manisa için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” ifadelerini kullandı.

Bugün anlatılanların, bundan sonraki dönemde yol haritası olacağını vurgulayan Başkan Ferdi Zeyrek, “Anlatacaklarımız; yeni dönemde çalışma anlayışımızı ortaya koyacak. Anlatacaklarımız; önümüzdeki 4,5 yılda belediyeciliğe bakışımızı yansıtacak. Anlatacaklarımız; halkımıza yaklaşımımıza dair yolumuzu aydınlatacak. Anlatacaklarımız; 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra Manisa’mızda değiştirmeye kararlı olduğumuz yeni paradigmayı da sizlerle paylaşacak” diye konuştu.

"BİZİ EN ÇOK ŞAŞIRTAN YOKLAR HİYERARŞİSİ OLDU”

Başkan Ferdi Zeyrek, “Bu kentte doğmuş, bu kentte büyümüş, bu kentte evlenmiş, bu kentte iş, aş ve evlat sahibi olmuş, yine bu kentte yaşamını tamamlamak isteyen bir komşunuz olarak ben de sizin gibi belediye hizmetlerinden memnun değildim. Bu memnuniyetsizlik beni sorumluluk ve görev almaya itti. Bu önemli göreve talip olduğumda; sanıyordum ki, bir belediye aklı var! Sanıyordum ki, belediyenin çalışan bir ‘işleyiş’ mekanizması var. Sanıyordum ki, bu belediye eksik de olsa, hatalı da yapsa, zayıf da kalsa bir yönetim aklı var. Sanıyordum ki, çoğunluğu çıkar ilişkilerine de dayansa, bu belediyenin bilimsel verileri, kentin tüm envanterlerini içeren bir hafızası var. Sanıyordum ki, arada kopukluk dahi olsa, bu belediyenin yönetimi ile çalışanlarının, çalışanlar ile halkın bir bağı var. Üzülerek söylemeliyim ki tüm bunların hiçbiri yoktu. Birlikte yönetim üzerine inşa edilen yerel yönetimlerin, yarışan kentlerin olduğu bu yüzyılda en temel unsurlar, en temel pratikler yoktu. Göreve geldiğimiz günden bugüne, aradan geçen sürede açıkçası bizi en şaşırtan, ‘bu kadar da olmaz’ dedirten konu işte bu yoklar ‘hiyerarşisi’ oldu” diye konuştu.

BAŞKAN ZEYREK BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI MADDELER HALİNDE SIRALADI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, konuşmasının devamında belediyecilik anlayışını, çalışma arkadaşlarına karşı tavrı, halka yaklaşım ve hizmetleri sunuş tarzını sıraladı. ‘Özgürlük, eşitlik, adalet ve dayanışma temellerine oturan sosyal demokrat ve halkçı bir belediye anlayışımız olacak. Sosyal demokrat, halkçı belediyeciliğimizin merkezinde adil yönetim, eşit hizmet anlayışı var’ diyen Başkan Zeyrek, “Bu anlayışı hayata geçirirken;

1- Öncelikle kendi içinde iletişimi güçlü, yönetim kadrosundan her kademede çalışanına kadar, tüm personelin kendini değerli hissettiği bir belediye olacağız. Çalışanlarıyla sürekli iletişim halinde, aynı sofrayı paylaşan, sorunları tartışan, çözümleri birlikte üreten, çalışanların liyakat esasıyla belirlendiği bir belediye olacağız.

2- Halka yaklaşımda nezaketi, saygıyı, sevgiyi, hoşgörüyü ve empatiyi asla unutmayan bir belediye olacağız. Halkın muhataplığını bir saniye dahi aklımızdan çıkarmadan, gelen soru, şikayet, öneri ve talepleri anında cevaplayan, bunlara dair fikir-i takibi yaparak vatandaşa en hızlı şekilde geri dönen, gerekirse hatasını kabul eden ve özür dilemekten çekinmeyen bir belediye olacağız.

3- Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in de her fırsatta dile getirdiği gibi;

Bize oy veren, vermeyen ayrımı yapmadan herkese, her kesime adil ve eşit hizmet götüreceğiz. Soma’dan Selendi’ye, Şehzadeler’den Saruhanlı’ya, Akhisar’dan Demirci’ye her bir yurttaşımızın hak ettiği hizmeti sunacağız. Sesini duyuramayanların da hizmetlere erişimini sağlayacağız.

4- Belediyeciliği bir avuç seçkinin rant kapısı olarak değil, tüm Manisalıların hak ettiği hizmeti aldığı, halkın refahı ve huzurunu düşünen bir kurum olarak göreceğiz.

5- Kapalı, ulaşılamayan, hesap vermeyen bir belediyecilik değil, 7/ 24 ulaşılabilir, şeffaf, hesap verebilir bir anlayışta olacağız. İçerde, dışarıda, masa başında ya da sahada aktif olarak çalışan birimlerimizle, 24 saat hizmet veren çağrı merkezlerimizle “yaşayan” bir belediye olacağız.

6- İnsan onuruna yaraşır, tüm canlılarla barışık, güvenli bir kent için çalışacağız.

7- Yoksulluk ve yoksunlukla kaynağında mücadele eden, kırılgan grupların, dezavantajlı kesimlerin imdadına koşan, imkanları oranında, ihtiyaçlarını karşılayan bir belediye olacağız.

8- Halkçı belediyecilik anlayışıyla; dayanışmayı, kalkınmayı ve refahı hedef alan bir belediye olacağız.

9- Doğayla barışık, çevreyle uyumlu, iklim değişikliğini bir an dahi unutmadan; Manisa’mızın doğal kaynaklarını israf etmeyen, bu kaynakları kullanırken koruyan, gelecek nesillere aktarmayı ödev edinen bir belediye olacağız.

10- Her türlü afete dayanıklı, dirençli, sürdürülebilir ve krizlerle başa çıkabilen bir Manisa için her türlü altyapıyı kuran, yapılandıran belediye olacağız.

11- Kentsel dönüşüm ve afetlerde insanı, çevreyi ve doğayı önceleyen, rantı değil kamu yararını düşünen, sadece bugünü değil geleceğin Manisa’sını planlayan bir belediye olacağız.

12- Bilimsel bilgiyi kullanan, yenilikleri takip eden, akıllı teknolojileri halkın yararı için düşünen bir belediye olacağız.

13- Ulaşım ve altyapı sorunları başta olmak üzere, kente dair temel sorunları çözerken ortak aklı benimseyen, halka soran, birlikte karar alan bir belediye olacağız.

14- Kentin tüm aktörlerini bir masaya toplayan, birleştirici, ortak çalışma kültürünü kente yayan bir belediye olacağız. Ortak masayı kurarken, başta Valilik, Kaymakamlıklar, Üniversite, Sivil Toplum Kuruluşları ve Kent Konseyleri olmak üzere Manisa’mızdaki her bir kurumla, kuruluşla birlikte çalışmaya açık bir belediye olacağız.

15- Başta tarih ve kültür olmak üzere, kentin değerlerini koruyan, zengin mirasa sahip çıkan, onları kente katkı sağlayacak şekilde tanıtan bir belediye olacağız.

16- Yeni fikirlere açık, inovasyonu etkin kullanan, yaratıcılığı merkeze alan bir belediye olacağız.

17- Aktif yurttaşlığı önemseyen, katılımcılığı merkeze alan, ortak akıl masalarını sorunların çözümünde ‘olmazsa olmaz’ kabul eden bir belediye olacağız.

18- Belediyeyi eril dilden kurtaracağız. Kadınların hayatın her alanında daha çok görünür, karar alma mekanizmalarında daha aktif olduğu, cinsiyetçi yaklaşımdan uzak bir anlayışta olacağız. Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve eşit katılımcılığı önce belediyemizde sonra tüm Manisa’mızda hayata geçireceğiz.

19- Üretimi, üreticiyi hayatın merkezine koyan, hayati önemdeki üretimlerin sürmesi için üreticinin ayakta kalması gerektiğini bilen, üretim sorunlarını kendisine dert edinen, bu sorunların çözümü için sorumluluk alan bir belediye olacağız.

20- Manisa’mızın marka değeri için projeler üreten, ulusal ve uluslararası alanlarda bu değeri tanıtmak, bilinirliği artırmak, geleceğe dair güçlü vizyon ortaya koymak için paydaşlarla çalışan bir belediye olacağız.

21- Yoksul, engelli, yaşlı başta olmak üzere, dezavantajlı kesimlere insan onuruna yaraşır şekilde yaklaşan, Sosyal adaleti sağlayacak çalışmalar yapan bir belediye olacağız.

22- Başta genç ve kadın işsizler olmak üzere, kent işsizliğini temel sorun olarak gören, bu büyük sorunun yarattığı tahribatları gidermek için çalışan bir belediye olacağız.

23- Çocuk Dostu bir belediye kuracağız. Çocuklara dair proje geliştirirken, hizmet üretirken, kapsayıcı, eşitlikçi, çocukların düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri ortamlar yaratma çabasında olacağız. Çocukların duygusal, fiziksel ve bilişsel gelişimini düşünecek, ‘çocuk haklarını’ merkeze alacağız.

24- Bildiğiniz gibi, belediyelerin en önemli sacayağı, bütçe oluşturmak. Katılımcı, çoğulcu demokrasinin en önemli göstergelerinden biri olan bütçe yapım süreçlerine de halkımızın katılımını istiyoruz. Proje üretirken, yatırım yaparken halkın talep ve beklentilerini esas alacağız. Halka hesap vermek, temel ilkemiz olacak.

25- Emeklisi, işçisi, memuru, esnafı, sanayicisi, çiftçisi, öğrencisi kısacası tüm Manisalı hemşerilerimin mutluluğu, refahı ve huzuru için çalışan bir belediye olacağız.”