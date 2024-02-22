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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Bora Çaylan, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’ı, Tevfik Lav Spor Tesisinde ağırladı.MANİSA (İGFA) - Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Bora Çaylan’ı ziyaret etti. Ziyarette, Yönetim Kurulu Üyeleri Engin Altun ve Mustafa Yücel de yer aldı. Aktaş, aldığı başarılı sonuçlarla birçok branşta adından söz ettiren Manisa BBSK’yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

“ŞEHRİMİZİN TANITILMASI NOKTASINDA SPORTİF YATIRIM DA ÖNEMLİ YER TUTUYOR” Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan da, “15 branşta binlerce lisanslı ve lisanssız sporcuya bünyemizde spor yapma imkanı sağlıyoruz. Şehrimizin tanıtılması noktasında sportif yatırım da önemli yer tutuyor. İl Emniyet Müdürümüz Fahri Aktaş da bizleri maçlarımızda yalnız bırakmıyor, destek veriyor. Kendisine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.