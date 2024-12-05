Manisa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası Grubu’na bağlı Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) işbirliğinde “Çevresel ve Sosyal Kapasite Geliştirme Desteği” konulu eğitim semineri gerçekleştirdi. Anemon Otel Konferans Salonu’nda düzenlenen ve iki gün süren eğitimde, proje süreçlerinde çevresel ve sosyal risklerin yönetimi ve etki değerlendirmesi ile bu süreçlerin yerel yönetimlerle ilişkisi detaylı bir şekilde ele alındı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Bankası gurubu kurumları arasında yer alan Uluslararası Finans Kuruluşu, gelecekte işbirliği yapılacak projelerde daha uyumlu ortak çalışma süreci gerçekleştirilmesi için eğitim semineri düzenledi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından organize edilen seminere, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, Teftiş Kurulu Başkanı Hüseyin Çağatay, daire başkanları, birim müdürleri ve ilgili personel katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, iki gün boyunca süren eğitimin açılış konuşmasını yaptı. Genel Sekreter Deste, konuşmasında Uluslararası Finans Kuruluşu tarafından verilen eğitimin önemine dikkat çekildi.

Eğitim kapsamında, IFC eğitmenleri Çevre Mühendisi Ezgi Canan Gülcan ve Sosyolog Özlem Ersavaş, IFC’nin çevre, sağlık, güvenlik ve sosyal kılavuzları ile performans standartları hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Çevresel ve sosyal standartlara uyumun önemi, finansman sağlayan kuruluşların şartları, IFC sürdürülebilirlik çerçevesi, ulusal mevzuatlarla IFC standartları arasındaki farklar gibi konular detaylı bir şekilde anlatıldı.

Yönetim Sistemlerinin Önemi Vurgulandı

Seminerde, Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) ile Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) süreçleri hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı. Ayrıca, IFC’nin sürdürülebilir yönetim sistemi belgelendirmesine verdiği önem vurgulandı. Yerel yönetimlerin çevre, kalite, sosyal sorumluluk, etik ve insan kaynakları politikalarının uygulanmasının önemi üzerinde duruldu.

Katılımcılar da Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) ile Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) süreçlerine dair kendi deneyimlerini paylaşarak eğitim sürecine aktif katılım sağladı.

Gelecek Projeler İçin Güçlü İşbirliği Hedefi

Seminerin, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile IFC arasında gelecekte hayata geçirilecek projelerde daha uyumlu bir işbirliği sağlanmasına katkı sunması hedefleniyor.