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Potanın Tarzanlarının, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13’üncü hafta müsabakanın hakemleri Özlem Yalman, Fatih Güler ve Erhan Gürsel olarak açıklandı.

Hazırlıklarının Manisa etabını Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde tamamlayan Potanın Tarzanları, maçın oynanacağı Gazanfer Bilge Salonu’nda maç öncesi son antrenmanını yapacak. Tedavileri devam eden John Roberson, James Anderson ile Sinan Sağlam kafilede yer almadı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, 23 Aralık Cumartesi günü saat 18.00’de deplasmanda oynayacağı Onvo Büyükçekmece maçı hazırlıklarının Manisa etabını tamamlayarak, İstanbul’a gitti. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, 23 Aralık Cumartesi günü saat 18.00’de oynayacağı Onvo Büyükçekmece maçı için İstanbul’a gitti.

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