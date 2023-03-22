Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen çocukları misafir etti.MANİSA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli meydana depremlerden etkilenen çocuklar Manisa’da itfaiyeye misafir oldu. Manisa’da bir yurtta ikamet eden depremzede ailelerin çocukları Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na ziyarette bulundu.

Çocuklar itfaiyedeki personeller tarafından minik itfaiyeciler olarak giydirilirken, itfaiye araçlarıyla gezdi, itfaiye hortumuyla su sıktı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da misafir çocuklar ile yakından ilgilendi.

Onlarla sohbet ederek, mutluluklarına ortak olan İnal, misafir miniklere Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan hediyelerden verdi. Minik çocukların ziyaretleri çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.