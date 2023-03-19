Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kahramanmaraş’ta depremzede vatandaşların kaldığı çadır kentte bulunan çocuklara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hediyelerini dağıttı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, 6 Şubat depreminin merkez üssü Kahramanmaraş’ta kurulan çadır kenti ziyaret etti.

Olası yangın durumlarına karşı hazır bekletilen araçta görevli personellerden bilgiler alan İnal, çadır kentteki çocukları da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hediyeleri ile sevindirdi.

Eğitim ve kırtasiye seti, kuru üzüm ve yapboz gibi ürünleri çocuklara armağan eden İnal, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün hediyelerini afetten etkilenen çocuklarımıza armağan ettik. Onların yüzünde bir tebessüm görebilmek, bizlere tarifsiz bir mutluluk yaşatıyor. Elimizden geldiğince yanlarında olmaya çalışıyoruz. Rabbim ülkemizi böyle afetlerden korusun” diye konuştu.