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Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Osmancali Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile buluştu.MANİSA (İGFA) - Gençlere itfaiyeyi tanıtmak, önemini kavratmak ve çalışmalarını anlatmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Osmancali Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile buluştu.

Öğrencilere İtfaiyecilik mesleğinin tanıtımının yapıldığı buluşmada Daire Başkanı Gürhan İnal tarafından bilgiler aktarıldı.

Afet durumları, yangın, trafik kazası gibi olaylara müdahale ettiklerini, aynı zamanda arama kurtarma çalışmalarına da katıldıklarını belirten Daire Başkanı Gürhan İnal, müdahalede bulunurken zamanla yarıştıklarını söyledi. Ayrıca deprem gibi doğal afetlerde kullanılan kurtarma malzemeleri de öğrencilere tanıtıldı. Öğrenci buluşmasında, öğrencilerin merak ettikleri sorular da Daire Başkanı İnal ve eğitmenler tarafından yanıtlandı.