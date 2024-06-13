Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, dün akşam yoğun bir mücadele ve dayanışma örneği sergiledi. Bir yandan Manisa’nın Kula ilçesinde korku ve paniğe neden olan yangını söndürme çalışmaları yürüten itfaiye erleri, diğer yandan da komşu il Uşak’ın yardımına koştu.MANİSA (İGFA) - Manisa'nın Kula ilçesinde, dün akşam saatlerinde yaşanan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

İlçeye bağlı kırsal Pabuçlu Mahallesi mevkiindeki ekinlerin ve makilik alanların olduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 uçak, bir helikopter, 10 itfaiye aracı, 2 dozer, kepçe ve su tankerleri ile müdahale edildi.

Yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmalarının sonucunda yangın, ilçeye bağlı kırsal mahalleler olan Şehitlioğlu ve Hacıbekirler bağlarına ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 100 dönümlük alan zarar gördü.

MANİSA İTFAİYESİ PEŞPEŞE YANGIN HABERİ GELEN KOMŞU İLE YARDIMA KOŞTU

Öte yandan, Manisa itfaiyesinin Kula ilçesinde yangın söndürme mesaisinin sürdüğü esnada, komşu il Uşak'ta da Yenişehir köyünde hububat ekili bir tarlada yangın çıktı. Alevler, ekili alandan ormanlık alana da sıçradı. Uşak itfaiyesi büyüyen yangına müdahale etmek için seferber oldu. Aynı saatlerde Uşak iline bağlı Alanyurt Mahallesi başka bir yangın haberi daha geldi. Kula'daki yangını söndüren Manisa Büyükşehir Belediyesinin itfaiye ekipleri komşu ile yardıma koştu. Uşak itfaiyesi Eşme'deki yangını söndürmeye çalışırken, Manisa itfaiyesi de Alanyurt ilçesine giderek yangına müdahale etti.

UŞAK İTFAİYESİNDEN MANİSA EKİBİNE TEŞEKKÜR

Yangınlarla ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal şunları söyledi;

"Kula ilçemizde yangın ihbarını alır almaz ekiplerimizle birlikte hızlı bir şekilde harekete geçtik ve 2 saat süren yoğun bir çalışma sonucunda, yangının büyümesini engelleyerek kontrol altına aldık. Aynı saatlerde komşu ilimiz Uşak Yenişehir köyünde bir yangın vardı ve Uşak itfaiyesi o yangını söndürmek için seferber olmuştu. Ne yazık ki o saatlerde Uşak'ın Alanyurt Mahallesi’nden de başka bir yangın haberi geldi. Biz de Kula yangınıyla mücadele ederken aynı zamanda Uşak'taki meslektaşlarımızın yardıma koşmak istedik. Alanyurt’a giden ekibimiz o yangını kısa sürede büyümeden kontrol altına aldı. Daha sonra Uşak Yenişehir köyüne geçerek diğer yangında mücadele eden itfaiyeci kardeşlerimizle bir araya geldik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini ilettik. Onlar da bize Manisa itfaiyesinin verdiği destekten dolayı teşekkürlerini ilettiler."