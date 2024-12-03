Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Manisa Genç Kızılay İl Başkanlığı’nın başlattığı “Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci Yılında 101 Afet Gönüllüsü” projesi kapsamında gönüllü itfaiyecilik ve temel yangın eğitimi düzenledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile AFAD, TEMA, UMKE ve Türk Tabipler Birliği Manisa Tabip Odası işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü’nde görevli eğitmen Ali Şan Okyay tarafından uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimde, afetlerde ilk yardım, yangın söndürme ve arama kurtarma konularında detaylı bilgiler paylaşıldı. Gönüllülerin aktif katılımıyla yangın söndürme tatbikatı da yapılarak teorik bilgilerin pratikte uygulanması sağlandı.



Proje ile uygulama ve gönüllülüğü bir araya getirerek afet gönüllülüğü alanında farkındalık oluşturulması, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle topluma katkı sağlanması amaçlanıyor. Bu sayede, gençlik, gönüllülük ve dayanışmanın gücüyle afetlere hazırlıklı bireyler ve toplumlar oluşturulması hedefleniyor.