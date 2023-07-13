Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, ülkemizi etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgasında orman yangınlarına karşı vatandaşlara ve çiftçilere uyarılarda bulundu.MANİSA (İGFA) - Türkiye'de etkisi altına alan sıcak hava dalgasıyla birlikte artan orman yangını riskine karşı, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal uyarılarda bulundu.

Spil Dağı yangın gözetleme kulesine ziyarette bulunarak gözetleme kulesinde 7/24 nöbet tutan orman gözetleme personeli ile bir araya gelen Daire Başkanı Gürhan İnal, Türkiye’deki orman yangınlarının büyük bir kısmının insan kaynaklı olarak meydana geldiğini ifade etti. Daire Başkanı Gürhan İnal, anız yakılmaması gerektiği konusuna da vurgu yaptı.

Daire Başkanı Gürhan İnal, “Son zamanlarda hububat hasatlarının ardından anız yangınları meydana gelmekte. Bu anız yangınlarının birçoğu da insan kaynaklı. İnsan kaynaklı olmasının nedeni ise hububat hasadı yapıldıktan sonra tarlada kalan sapları, vatandaşların sürmek yerine kolay yol olan yakmayı tercih etmesindendir. Bu yakıldıktan sonra yandaki tarlalarda bulunan ekinlere, evlere ve hayvan damlarına da zarar vermektedir. Aynı zamanda karayolları üzerinde duman oluşturarak kazalara da neden olmaktadır. Bu yüzden çok fazla orman yangını meydana gelmektedir. Bu noktada vatandaşlarımızı tekrar tekrar uyarıyoruz, çünkü büyük yangınlara sebep olmamaları için tarlalarını sürmeleri, anızları kesinlikle yakmamaları gerektiğini hatırlatıyoruz” dedi.