Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Salihli programında sivil toplum kuruluşlarına ve belediye birimlerine ziyarette bulundu. İtfaiye ekipleriyle de bir araya gelen Başkan Dutlulu, hem Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, hem de bir Manisalı olarak fedakarca ve kahramanca mücadeleleri için teşekkür etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Salihli birimlerini ziyaret ederek personelle bir araya geldi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Hizmet Binası, Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi (MABEM) ve İtfaiye Amirliği’ni ziyaret eden Başkan Dutlulu, personele çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Dutlulu, itfaiye amirliğini ziyaretinde özverili çalışmaları nedeniyle itfaiyecilere teşekkürlerini iletti. Manisa İtfaiyesi’nin hem bölgesel hem de ulusal düzeyde örnek gösterildiğini vurgulayan Başkan Dutlulu, “İtfaiyecilik başlı başına çok özveri, fedakarlık ve çalışkanlık isteyen bir meslek. Yazın bu sıcak günlerinde artan mesailerle zorlu koşullar altında görev yapıyorsunuz. Yangınlarda kendinizi tehlikeye atarak, yeri geldiğinde canınızı hiçe sayarak mücadele veriyorsunuz. Hem Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı hem de bir Manisalı olarak sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ÜÇ YANGINDA TEK BİR EV BİLE YANMADIYSA BU SİZİN KAHRAMANCA MÜCADELESİ SAYESİNDE”

Besim Dutlulu, son günlerde Akhisar, Ahmetli ve Kula’da çıkan orman yangınlarında itfaiye ekiplerinin insanüstü bir performans sergilediğini belirterek, “Üç büyük yangın yaşadık, ama bir tek köyde bir tek ev bile yanmadı. Bu, sizlerin kahramanca mücadelesi sayesinde oldu. Sayın Valimiz de bana, yangınlarda performansınızın çok yüksek olduğunu ve çok doğru işler yaptığınızı iletti. Hepinizle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Öte yandan Başkan Dutlulu, Salihli programında sivil toplum kuruluşlarına da ziyaretlerde bulundu.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdal Tunca, Salihli Tariş Üzüm Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Şen ve yönetimleri ile bir araya gelen Besim Dutlulu, Ortak akılla ve iş birliği içinde çalışacaklarını vurgulayarak, kentin sorunlarına birlikte çözüm üretmeye hazır olduklarını ifade etti.