Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa-İzmir çevre yolu üzerinde araç sürücülerinin güvenliğinin artması amacıyla toplamda 212 adet led aydınlatma direklerinin montajına başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manisa-İzmir çevre yolu üzerinde yeni aydınlatma direklerinin montajına başladı.

Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, güzergah üzerinde devam eden çalışmaları inceledi.

Çalışma hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “7 buçuk kilometrelik güzergah üzerinde 9 metre yükseklikte 212 adet led aydınlatma direğinin montajı ve kablo bağlantı çalışmaları devam ediyor. Çalışmamız tamamlandığında çevre yolunun girişinden çıkışına kadar karanlık hiçbir bölge kalmayacak. Ramazan Bayramı öncesinde çalışmaların tamamlanması için Fen İşleri ve Kent Estetiği ekiplerimiz hummalı bir şekilde çalışmaya devam edecek. Yaptığımız bu çalışmanın geceleri sürüş güvenliğinin artmasına yardımcı olacağını hem de şehre güzel bir görünüm kazandıracağını düşünüyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.