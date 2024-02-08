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MASKİ Genel Müdürlüğü ‘154 Mahalle Projesi’ kapsamında Salihli ilçesine bağlı Karaağaç mahallesinde 34 milyon TL bedelle hayata geçireceği alt ve üst yapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Alt yapı çalışmalarında sona gelinen mahallede 40 bin metrekarelik üst yapı çalışmaları da başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ‘154 Mahalle Projesi’ kapsamında il genelinde altyapı ve üstyapı yatırımlarına devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında 34 Milyon TL yatırım bedeliyle Salihli ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi’nde içme suyu ve kanalizasyon hattı imalatlarında sona gelinirken üst yapı çalışmaları da başladı. Mahallede toplamda, 7 kilometrelik içme suyu hattı, 8 kilometrelik kanalizasyon hattı, 3 adet 750 kişilik foseptik imalatı ile 40 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışması yapılacak.

“KARAAĞAÇ MODERN BİR MAHALLEYE DÖNÜŞÜYOR”

Yatırım ve inşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Karaağaç mahallemizde yürütülen alt yapı çalışmalarında hayırlısıyla sona doğru ilerliyoruz. Alt yapısı tamamlanan sokaklarımızın üstyapı çalışmalarına da başladık. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde ilerleyerek mahallemizdeki dönüşümü tamamlamak için çalışıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün liderliğinde Karaağaç mahallemizi daha yaşanabilir bir yer haline getireceğiz” dedi.

“YAPILAN HİZMETLER KÜÇÜMSENEMEZ”

Karaağaç Mahalle Muhtarı Davut Parlak, “Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e çok teşekkür ederim. Sayesinde mahallemiz yeni bir görünüme kavuşuyor. Mahallemizde yürütülen çalışmalar kapsamına İçme suyu borularımız yenilendi. Kanalizasyonumuz yenilendi. Kilit parke taşları döşeniyor. Yapılan hizmetler küçümsenemez şahsım ve mahallelim adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.