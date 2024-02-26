MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli ilçesine bağlı Kargın Mahallesinde ihtiyaç olunan bölgede yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirerek, aşırı yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınlara karşı bölgedeki haneleri koruma altına aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı yatırımları ile vatandaş odaklı hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Ahmetli ilçesine bağlı Kargın Mahallesi’nde ihtiyaç olunan bölgede 130 metrelik yağmur suyu hattı döşeme çalışması yapıldı. İmalat işlerini Büyükşehir Belediyesi Ahmetli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Nilhan Kılıç da takip etti. Çalışmaların tamamlanması ile mahallede yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınlara karşı önlem alındı. Mahalle muhtarı Sedat Aydın, Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğünün hizmetlerinden memnun olduğunu belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.