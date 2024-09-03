MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçesine bağlı Kayaaltı mahallesinde bulunan ve içme suyu şebeke hattı olmayan Kayaaltı Sokak’ta başlattığı çalışmayı tamamladı. Yapılan çalışma ile hanelere daha sağlıklı ve verimli içme suyu sağlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı altyapı sistemleri sunmak adına yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri Gölmarmara ilçesine bağlı Kayaaltı mahallesinde bulunan ve içme suyu şebeke hattı olmayan Kayaaltı Sokak’ta çalışma gerçekleştirdi. Kısa sürede tamamlanan çalışmayla hanelere kesintisiz ve daha verimli içme suyu sağlandı.

Kaynak: igf