Manisa Büyükşehir Belediyesi, üretken belediyecilik anlayışıyla il genelinde hizmet alanlarında kendi ürettiği malzeme ve ekipmanları da kullanıyor. Bu kapsamda Süs Bitkileri Üretim Tesisi’nde, 2023 yılı içerisinde yüz binlerce çiçek ve bitki üretimi gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi’nde yer alan Süs Bitkileri Üretim Tesisi’nde 2023 yılı içinde üretilen bitki miktarını açıkladı.

Açıklamada, 2023 yılı yaz dönemi için; 500 binin üzerinde Kadife Çiçeği (Tagates erecta), 10 bin adet Pervane Çiçeği (Catharanthus roseus), 30 bin adet Bodrum Papatyası (Osteospermum fruticosum) ve 3 bin adet Gazanya Çiçeği (Gazania rigens) tohumu satın alınarak yetiştirildiği ve sorumluluk sahalarında uygulamasının yapıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Mezarlıklar Dairesi Başkanlığına da mezarlıklarda dikilmek üzere 40 bin adet çiçek verildiği ifade edildi. 2022 yılı yaz sezonunda üretilen çiçeklerden alınan toplama tohumlarla yapılan üretime de yer verilen açıklamada, “130 bin Kadife Çiçeği (Tagates erecta), 5 bin adet Aynısefa Çiçeği (Calendula officinalis), 8 bin adet İpek Çiçeği (Portulaca grandiflora), 40 bin adet Bodrum Papatyası (Osteospermum fruticosum), bin 500 adet Petunya Çiçeği (Petunia integrifolia), 1000 adet Horoz İbiği (Amaranthus caudatus), 5 bin adet Zinya (Zinnia elegans) ve 8 bin adet Zakkum (Nerium oleander) bitkileri tohumdan yetiştirilip uygulama sahalarımızda, merkez mezarlıklarda, ilçe mezarlıklarda ve ilçelerdeki sorumluluk sahalarımızda kullanılmıştır” denildi.