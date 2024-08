Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in, yeni dönem manifestosunda yaptığı çağrının ardından başlayan Kent Buluşmaları, Gençlik Buluşması ile devam etti. Gençler, Manisa’ya dair görüş, öneri ve beklentilerini paylaştı. Artık Manisa’nın kent yönetiminde gençlerin de sözü geçiyor.MANİSA (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde Manisa için sloganıyla yeni dönem manifestosunu açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in çağrısı ile birlikte başlayan Kent Buluşmaları, cinsiyet eşitliğine önem veren kadınlara yönelik yapılan toplantının ardından Gençlik Buluşması ile devam etti. Yapılan buluşma ile gençler ilk defa kent yönetiminde söz sahibi oldu.

Düzenlenen ‘Gençlik Buluşması’nda gençler, Manisa’ya dair görüş, öneri ve beklentilerini anlattı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen programda; Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, meclis üyeleri, lise ve üniversite öğrencileri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Manisa Yeni Nesil Gençlik Derneği, siyasi partilerin gençlik kolları, Yeşilay, Kızılay ve ZİÇEV’den gelen katılımcılar yer aldı.

Kent Buluşmalarının, şehrin diğer paydaşlarıyla önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi.



Başkan Zeyrek’in çağrısının ardından gençler görüş, öneri ve beklentilerini paylaştı.

Peyzaj Mimarı Pelin Su yaptığı açıklamada ise, kendi mesleği özelinde değerlendirmelerde bulunarak, çözüm önerisini paylaştı. Su, “Öğrenci dostu kent dediğimizde herkesin ilk aklına gelen şehir Eskişehir’dir. Manisa da aslında Eskişehir gibi potansiyel bir öğrenci şehri. Aynı bizim şu an Gediz Nehrimiz gibi kullanılmayan Porsuk Çayı’nın şu an nasıl değerlendiğini ve bir turizm merkezi olduğunu herkes biliyordur. Mesela Eskişehir’de rekreasyon alanları çok fazla. Bence Manisa da buna açık bir şehir. Çok fazla arazimiz var. En azından bunlara yatırım yapıldığında, açık alanda gezilebilecek, aktiviteler yapılabilecek, belediyelerin sunduğu kafelerle, tesislerle daha uygun fiyatlı, her yaşa her kesime hitap eden, her saatte açık olan mekanlar olduğu sürece Manisa da bir öğrenci şehri olabilir” dedi.

GENÇLİĞİN KENT YÖNETİMİYLE, KENT YÖNETİMİNİN GENÇLİKLE DAYANIŞMA GELİŞTİRMESİ GEREKİYOR

Yeşilay Üyesi Kadir Can Söylemez, “Gençliğin kent yönetimi, kent yönetiminin de gençlik hakkında bilgilenme, anlayış ve dayanışma geliştirmesi noktasında karşılıklı etkileşimin sağlanması gerekiyor. Burada bulunan herkes örgütlü bir yapıya sahip, bir dernek ya da sivil toplum kuruluşuna bağlı. Örgütsüz kesime dair bir çalışma yapmamız gerekiyor” dedi.

Yunusemre Gençlik Kolları Başkanı Koray Koca, gençlerin yeterince dinlenmediğini ifade ederek, “Açıkçası, ekonomik problemlerden dolayı gençlerin üniversitede sosyalleşmesi inanılmaz derecede zor. Bize bu noktada yardımcı olması gereken kurumların başında belediyelerimizin olması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden bizim belediyelerimizin, belediye departmanlarımızın sadece bir gençlik meclisi gibi değil, gençlerle alakadar olan, gençlerin sorununu dinleyen yeni bir departman da açması gerekiyor. Siyasi durumumuzun farklı olmasından kaynaklı biz belediyelerimizin şimdiye kadar, geçmiş dönemde yönetilen belediyelerden bahsediyorum hiçbir şekilde gençlerin yanında olmadıklarını ve gençleri umursamadığını düşünüyorum” dedi.

MANİSA’DA GENÇLER KENT TEMSİLİYETİNDE GÜÇ KAZANDI

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yağız Kara, “Karamsar olmamak lazım. Neden? Bu şikayetlerin bir çoğu değil, hepsi geriye dönük şikayetler. Bu şikayetlerin hepsi 31 Mart 2024’ten önce başlamış ve süregelen şikayetler. Biz burada bir şekilde Manisa’da değişimin gerçekleştiğini konuşuyorsak, Manisa’da gençlerin kent temsiliyeti noktasında güç kazandığından bahsediyorsak bu küçük salonda 3-4 meclis üyemizle beraber sizlere ve belediyemize fikirlerimizi aktarabiliyorsak bu değişim eylemlerini hissettirebilir noktasına gelmiştir” açıklamasını yaptı.

5 AYLIK SÜREÇTE GENÇLER VE ÖĞRENCİLER İÇİN NELER YAPILDI VE NELER YAPILACAK?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, göreve başladığı günden bu yana gençler ve öğrenciler için 5 aylık süreçte önemli adımlar attı. Muradiye Kampüs’ten fakültelere ücretsiz ring seferlerini başlatan Başkan Zeyrek, güne merhaba çorbası, öğrenci lokantaları, ücretsiz çamaşır kafe projeleri gibi birçok projeye daha hayat verecek. Aynı zamanda, ‘Gençlik Buluşması’nda ortaya konulan görüşler ve çözüm önerileri de 2025-2029 Stratejik Planı oluşturulmasında önemli referans noktalarından olacak.