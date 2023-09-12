MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Saruhanlı ilçesine bağlı Kepenekli mahallesinde içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmasına devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesiyle kırsal mahallelerin refah seviyesini yükseltmeye devam ediyor.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Saruhanlı’nın Kepenekli mahallesinde içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışması sürüyor. 7 bin 700 metrelik hat döşeme işiyle Kepenekli’de ikamet eden vatandaşlar daha sağlıklı bir altyapıya kavuşacak. 17 milyon TL’lik yatırım kapsamında 18 bin metrekare kilit parke taş döşenecek. Mahallede daha sağlıklı bir atıksu sistemi için 500 kişilik foseptik imalatı da yapıldı.

Mahalle Muhtarı Mehmet Çulha, “Çalışmalardan çok memnunuz. Cengiz Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek az kalır. Başkanımız sayesinde Kepenekli de önce sağlıklı altyapıya sonrasında da muhteşem bir üstyapıya kavuşacak. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.