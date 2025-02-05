Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı İlçesi’nde geçen hafta vefat eden Kıbrıs Gazisi Ferhat Gençer adına hayır yemeği düzenledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü, Kıbrıs Gazisi Ferhat Gençer’in vefatının yedinci gününde, adına hayır etkinliği düzenledi. Merhum Gazi Ferhat Gençer'in hatırasını yaşatmak ve ailesine manevi destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, şehitler ve gaziler için mevlit okundu, nohutlu pilav, ayran ve su hayrında bulunuldu.

Saruhanlı ilçesinde düzenlenen hayır etkinliğine, Gazi Gençer’in ailesi, Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Zeki Bilgin, Saruhanlı ilçe Jandarma Komutanı Teğmen Enes Can Uygun ile vatandaşlar katıldı. Selçuk Yıldız, “Gazimizin hatırasını yaşatmak ve ailesine manevi destek olmak istedik. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Gençer’e Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.