Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu, kentin turizm potansiyelini en üst düzeye çıkarma hedefiyle Kırkağaç ve Soma ilçelerindeki tarihi ve kültürel zenginlikleri yerinde inceleyerek kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Turizm alanında kapsamlı bir yol haritası oluşturmayı hedefleyen Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez’i makamında ziyaret ederek ilçenin turizm değerleri hakkında bilgi aldı. Kırkağaç ziyaretine Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu Başkanı Lütfi Akdağ’ın yanı sıra CHP Grup Başkanvekili ve komisyon üyesi Erdinç Yavaşlı, Kırkağaç Belediye Başkan Yardımcısı Necdi Özkan, Başkan Danışmanı Ali Osman Kınık, komisyon üyeleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Özcan Çetin katıldı.

Kırkağaç Belediyesi ziyaretinin ardından komisyon üyeleri, dünyanın en yaşlı ağaçlarından birisi olan Anıt Zeytin Ağacı ve ilçenin tarihi dokusunu yansıtan eski Rum evlerini inceledi. Son olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadele döneminde Kırkağaç’a geldiğinde konakladığı ev ziyaret edildi.

Kırkağaç ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu Soma ilçesini ziyaret etti. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur’u makamında ziyaret ederek ilçenin turizm değerleri hakkında bilgi alındı. Soma ziyaretine, Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu Başkanı Lütfi Akdağ’ın yanı sıra CHP Grup Başkanvekili ve komisyon üyesi Erdinç Yavaşlı, Gülten Ezgi Tulaz, Mustafa Gül, Yasin Yalçın, Baha Özgen, Hüsnü Serdar Bozdemir, Savaş Aktepe ve Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Özcan Çetin’in katılımıyla Soma ilçesinin tarihi ve kültürel değerleri yerinde incelendi.

Komisyon üyeleri ve Soma Belediye Başkanı Sercan Okur’un da içinde bulunduğu heyet ile birlikte Emir Hıdır Bey Camii, Tarihi Hamam ve Bedesten’i gezerek bölgenin köklü geçmişine tanıklık etti. Kültür Evi ve Damgacı Camii ziyaretlerinin ardından, büyüleyici atmosferiyle ünlü Darkale Mahallesi’nde incelemelerde bulunuldu.

Programın bir sonraki durağı ise, Soma’nın yenilikçi projelerinden Millet Bahçesi ve Maden Müzesi oldu. Akabinde komisyon üyeleri, Celal Bayar Üniversitesi Soma yerleşkesinde bulunan ve simüle edilmiş Yeraltı Eğitim Ocağı’nı gezerek maden sektörüne ilişkin önemli bilgileri yerinde dinledi. Son olarak, Turgutalp Mahallesi’nde bulunan havuzları ve Tarihi Değirmen’i ziyaretinin ardından Soma turu tamamlandı.