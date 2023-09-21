Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafında başlatılan ‘Meyve Üreticilerine 120 Bin Kasa Desteği Projesi’ kapsamında Kırkağaç ilçesindeki 500 üreticiye toplamda 5 bin adet kasa teslim edildi.MANİSA (İGFA) - Tarımsal üretimin desteklenmesi ve kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, meyve üreticilerine yönelik başlattığı ‘Meyve Üreticilerine 120 Bin Kasa Desteği’ projesine Kırkağaç ilçesiyle devam etti.

Kırkağaçlı 500 üreticiye 5000 bin adet kasanın dağıtıldığı program, Kırkağaç MASKİ Şantiyesi’nde gerçekleştirildi. Programa Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, daire başkanlığı şube müdürleri, yetkilileri ve üreticiler katıldı.

Üreticilere bol kazançlar ve verimli sezon dileyen Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklerin süreceğini söyledi. Usta, tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik 122 milyon TL bütçeyle çiftçinin yanında olduklarını vurgulayarak, yapılan desteklemeler hakkında bilgi verdi.