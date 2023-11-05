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MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı Yağmurlu mahallesinde bulunan içme suyu arıtma tesisinde herhangi bir sorun ve arıza kaynaklı su kesintisi meydana gelmemesi amacıyla rutin kontrol çalışması yaparak klor ölçümlerini de gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa’nın 17 ilçesinin su sıkıntısı yaşamaması için sürdürdüğü çalışmalarına ara vermiyor.

Olası kesintilere mahal vermemek için yoğun mesai yapan MASKİ, il genelindeki içme suyu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. MASKİ ekipleri, rutin kontroller gerçekleştirdiği arıtma tesislerinde yaşanabilecek su sorunlarına izin vermiyor.

Bu kapsamda, Kırkağaç ilçesi Yağmurlu mahallesinde bulunan içme suyu arıtma tesisinin herhangi bir sorun ve arıza oluşmaması amacıyla genel bakım ve kontrolü gerçekleştirildi. Tesisin klor seviyesi ölçümleri de yapıldı.