MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı Yağmurlu mahallesinde 1 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışma neticesinde su akışı sağlıklı hale getirilerek, taşkın tehdidi ortadan kaldırıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ‘Daha Temiz Bir Manisa’ hedefi doğrultusunda il genelinde dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kırkağaç ilçesine bağlı Yağmurlu mahallesinde 1 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizlendi, derede biriken zararlı maddeler toplandı ve suyun akışı sağlıklı hale getirildi.

Mahalle muhtarı Osman Zeybek, “Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün mahallemizde yapmış olduğu hizmetlerden memnunuz. 1 kilometrelik dere temizliği yapıldı, diğer çalışmalar da devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’den Allah razı olsun” dedi.