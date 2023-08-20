MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile birlikte Kula ilçe merkezine yeterli içme suyu verilmesi için hayata geçirilen çalışmayı inceledi. Aslay, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün öncülüğünde 120 milyon TL bedelle yapılan yatırım sonrasında Kula’daki su sorununa son verdiklerini söyledi.MANİSA (İGFA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula ilçe merkezine yeterli su temin etmek için 120 milyon TL bedelle önemli bir projeye hayat verdi.

Proje kapsamında 18 kilometre çelik içme suyu terfi hattı döşendi. Körez mahallesi sınırlarında 5.000 tonluk içme suyu deposu inşa edildi. Deponun olduğu noktada, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile birlikte incelemelerde bulundu.

Tosun ve Aslay’a, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığından Şube Müdürü Kadir Bahadır Zeybek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Aydın Topdemir, MASKİ Kula İlçe Sorumlusu Tuba Ural, MHP İlçe Başkanı Nazım Baytokveyetkili personel eşlik etti. Burada ilk olarak Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir yapılan çalışmalar ile ilgili teknik bilgi verdi.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, “Son birkaç senedir Kula, kuraklık problemi çekiyordu. Bu projenin esas amacı, Kula’daki içme suyu kapasitesini artırmak ve hanelere yeterli miktarda su verebilmekti. Yoğun bir mesai sonucunda çalışmalar tamamlandı. Denemeler yapıldı, testler de bitti. Bu proje Kula’nın önünü açacak bir projedir. Su sadece Kula için değil, Türkiye’nin hatta Dünyanın bir sorunudur. Daha sürdürülebilir bir hayat yaşamak için suyun önemi ortada. Suyu daha dikkatli kullanmalıyız. Sadece ham suya erişmekle de olmuyor. Musluktan su akıyor demek artık yetersiz kalıyor. Şebeke hattı, isale hattı, su depoları, aktarma istasyonları, arıtma tesisleri gibi bunların hepsinin iyi olması gerekiyor ki, sağlıklı suya erişebilelim. Çok şükür ki, bu projenin tamamlanmasıyla beraber Kula sağlıklı bir suya kavuştu. Kula’nın 20 yıllık su ihtiyacı giderilmiş oluyor ama dünyadaki kuraklık artık hepimizin ortak sorunudur. Bu doğrultuda vatandaşlarımızdan isteğimiz suyu tasarruflu ve dikkatli kullanması. 18 kilometre uzaklıktan 120 Milyonluk bir bedelle Kula tarihinin en büyük projesi gerçekleştirildi. En büyük emeği geçen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e, MASKİ Genel Müdürlüğümüze, ilçe koordinatörlüğünden, ilçe şefliğinden, duyarlı davranarak kendi şahsi suyunu bizimle paylaşan vatandaşlarımıza değin emek veren herkese ve sabırlı davranarak bizlere yardımcı olan Kulalı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“KULA’NIN 50 YILLIK SU SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞTU”

MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok ise, “Bu proje Kula’nın 20 yıllık değil, 50 yıllık su sorununu çözüyor. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere MASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde emek veren tüm personellere ve Kulalı vatandaşlarımıza da bu zamana kadar göstermiş oldukları sabırdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.