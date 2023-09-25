‘Daha Temiz Bir Manisa’ hedefiyle il genelinde dere temizlik çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü Kula ilçesine bağlı Seyitali mahallesinde 2 bin 400 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün ‘Daha Temiz Bir Manisa’ vizyonu doğrultusunda çevreyi tehdit eden olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla il genelinde dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kula ilçesine bağlı Seyitali mahallesinde 2 bin 400 metrelik temizlik çalışmalarını tamamlandı. Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizlenerek derede biriken zararlı maddeler toplandı. Çalışma neticesinde suyun akışı sağlıklı hale getirildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi şube müdürlerinden Necip Kurtarıcı, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Aydın Topdemir, MASKİ İlçe Şefi Tuğba Ural, Seyitali mahalle muhtarı Ayhan Çınar çalışmaların olduğu bölgede inceleme yaptı. Mahalle muhtarı Ayhan Çınar yapılan çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.