MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı 4 Eylül mahallesinde kısmi yağmur suyu hattı döşeme çalışması yaptı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde ihtiyaç olunan noktalarda altyapı yatırımlarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Kula ilçesine bağlı 4 Eylül mahallesinde yağışlı havalarda bölgedeki vatandaşların taşkın sorunu yaşamaması amacıyla kısmi yağmur suyu hattı döşeme çalışması yapıldı.

Bölgede ikamet eden vatandaşlar da yapılan çalışmalar için MASKİ’ye teşekkür etti.