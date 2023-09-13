MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Körez mahallesi Piralan mevkiinde bulunan dere geçiş noktasında menfez çalışmasını tamamladı. Yol geçişinin daha güvenli hale geldiği çalışma ile vatandaşların can ve mal güvenliği de sağlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere yataklarına yakın olan yerleşim yerlerinde araç ve yaya geçişlerini sağlıklı hale getirmek, can ve mal güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kula ilçesine bağlı Körez mahallesi Piralan mevkiinde bulunan dere geçiş noktasında menfez çalışması tamamlandı. Kısa sürede tamamlanan çalışmalarla birlikte hem ulaşım tekrar güvenilir hale geldi hem de vatandaşların can ve mal güvenliği sağlandı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi şube müdürlerinden Necip Kurtarıcı, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Aydın Topdemir, MASKİ İlçe Şefi Tuğba Ural ve mahalle muhtarı Hekmet Dönmez de çalışmaların olduğu bölgede inceleme yaptı.