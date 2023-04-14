Manisa Büyükşehir Belediyesinin hayvan üreticileri için hayata geçirdiği ‘Büyükbaş Hayvanların Dış Parazitler Yönünden Korunması Projesi’ kapsamında, Kula ilçesinde hayvan üreticilerine antiparaziter preparat desteği ve ilacın kullanımı ile ilgili eğitim verildi.MANİSA (İGFA) - Tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘Büyükbaş Hayvanların Dış Parazitler Yönünden Korunması Projesi’ kapsamında, Kula ilçesinde hayvan üreticilerine antiparaziter preparat desteği ve kullanımı ile ilgili eğitim verdi.

İlçede düzenlenen bilgilendirme toplantısına Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Kula İlçe Tarım Müdürlüğü, Kula Ziraat Odası, hayvan üreticileri ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklerin aralıksız sürdüğünü belirterek, ‘Büyükbaş Hayvanların Dış Parazitler Yönünden Korunması Projesi’ kapsamında yüzde 100 hibe ile 10 bin büyükbaş hayvan yetiştiricisine ait 58 bin büyükbaş hayvanda uygulamanın yapılacağını söyledi. İlçede 2 bin 233 işletmede 3 bin 363 preparat teslim edilirken, üreticilere hayvanlara dış parazit ilaç uygulaması hakkında bilgilendirmede bulunuldu.