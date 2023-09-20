Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehadetlerinin yıldönümü olan Kulalı şehitlerimiz Polis Memuru Lokman Çankaya, Jandarma Er Numan Aydın, Jandarma Er Cengiz Güngör, Öğretmen Durmuş Güçlü, Jandarma Komando Er Yaşar Öz, Polis Memuru Nedim Erbay, Jandarma Er Raşit Uzun ve Piyade Er Mehmet Karcı’yı mevlit ve pilav hayrı ile andı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı şehitlerimizin anısını yaşatmak için başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği anma ve hayır programına Kula ilçesiyle devam etti.

Bu kapsamda şehadetlerinin yıldönümü olan kahramanlarımız Polis Memuru Lokman Çankaya, Jandarma Er Numan Aydın, Jandarma Er Cengiz Güngör, Öğretmen Durmuş Güçlü, Jandarma Komando Er Yaşar Öz, Polis Memuru Nedim Erbay, Jandarma Er Raşit Uzun ve Piyade Er Mehmet Karcı için anma programı düzenlendi. Anma etkinliğine Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Müftüsü Halil Kara, İlçe Emniyet Müdürü Zakir Okulmuş, gaziler, şehit yakınları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Şehitlerimizin ruhlarına ithafen duaların okunduğu programda, vatandaşlara pilav hayrı gerçekleştirildi.

Program sonunda şehit ailelerine protokol üyeleri tarafından Yasin-i Şerif ve Türk bayrağı takdim edildi. Şehit aileleri ile yakından ilgilenen ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, aziz şehitlerimizi rahmetle andı.