MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, ‘154 Mahalle Projesi’ kapsamında alt ve üstyapısı yenilenen Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıiğdecik Mahallesini ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlarla kurumlar arasında köprü görevi gören mahalle muhtarlarını ziyaret ederek talep ve isteklerini dinlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, İlçe Hizmetleri Şube Müdürü Güray Coşkun ile birlikte Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıiğdecik Mahallesini ziyaret ederek muhtar Arif Kurtoğlu ile bir araya geldi. Daire Başkanı Serpil Çakır, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek, Başkan Ergün adına getirdiği hediyeleri Muhtar Kurtoğlu’na takdim etti.

Mahalle Muhtarı Arif Kurtoğlu, “MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından mahallemizin alt ve üstyapısı tamamen yenilendi. Mahallemizin tüm ihtiyaçları giderildi. Şahsım ve mahallelim adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.