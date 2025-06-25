Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (MASMEK), yaz dönemi eğitimlerine 30 Haziran’da başlıyor. El sanatlarından teknolojiye, mesleki gelişimden spora, yabancı dilden enstrümana kadar geniş bir yelpazede ücretsiz ve uygun ücretli kurslar sunan MASMEK, bu yaz da Manisalıların kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı sürdürecek.MANİSA (İGFA) - Şehzadeler, Yunusemre, Alaşehir, Selendi ve Sarıgöl ilçelerinde hizmet veren MASMEK, bu yılın ilk altı ayında 2 bin 303 kursiyere ulaşırken son bir yılda ise toplam 5 bin 480 vatandaşa eğitim imkanı sundu.

12 yaş ve üzeri bireylerin katılabildiği enstrüman kursları ile 15 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik diğer tüm kurslar, hem hobi edinmek isteyenler hem de mesleki gelişim hedefleyenler için önemli fırsatlar sunuyor. Yalnızca kadınlara yönelik düzenlenen dans ve spor kursları dışında tüm kurslar, kadın ve erkek kursiyerlere açık olarak planlandı.

Yaz dönemi kurslarına katılmak isteyenler Yunusemre’de Atatürk Gençlik Merkezi, Şehzadeler’de Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi, Alaşehir’de Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi, Sarıgöl’de Atatürk Gençlik Merkezi ve Selendi’de ise Selendi Gençlik Merkezi’ne başvurarak kayıt olabilecek. Kayıt içinse bir adet kimlik fotokopisi, vesikalık fotoğraf ve başvuru formu yeterli.

30 Haziran’da başlayacak yaz dönemi kapsamında açılacak kurslar arasında İngilizce ve Korece dil kursları, barista eğitimi, enstrüman kursları, yoga, zumba, cardio fit-step, aerobik, plates ve halk oyunları gibi dans ve spor kursları, el sanatları ve protez tırnak gibi alanlar yer alıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASMEK aracılığıyla bireylerin kişisel yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak tanırken, sosyal hayata katılımlarını da güçlendirmeye devam ediyor.