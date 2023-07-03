MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Mecidiye mahallesinde olası su taşkınlarını önlemek amacıyla başladığı 2 kilometrelik dere temizlik çalışmasını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Akhisar ilçesine bağlı Mecidiye mahallesinde 2 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizlendi, derede biriken zararlı maddeler toplandı ve suyun akışı sağlıklı hale getirildi.

Yapılan çalışma ile taşkın nedeniyle dere etrafındaki tarım arazilerinin, araç sürücülerinin ve yayaların olumsuz etkilenmemesi adına önlem alındı. Mahalle muhtarı Bülent Topal, taşkınlara karşı önemli bir çalışma yapıldığını belirterek, MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.