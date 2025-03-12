Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mart ayı toplantısının ardından meclis üyeleri, Ramazan ayının bereketini ve manevi atmosferini paylaşmak üzere iftar sofrasında bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Yunusemre Belediyesi Yunus Park Kültür Parkı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftar programına, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştiren manevi ikliminde gerçekleşen programda, ortak sofrada buluşmanın anlamı vurgulandı. Katılımcılar, bu kutsal ayın yardımlaşma ve paylaşma ruhunu güçlendirdiğini belirterek, toplum olarak bir araya gelmenin ve birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Manisa’ya en iyi hizmeti sunmak ve vatandaşların refahı için ortak akıl ve iş birliğiyle dayanışma içinde çalışmaya devam edileceği mesajı verildi.

Birlikte açılan oruçlar, Ramazan’ın manevi atmosferini daha da güçlendirirken, iftar sofrasının bereketi paylaşıldı. İftar programı, samimi sohbetlere ve birlikteliğin verdiği sıcak atmosfere sahne oldu.