Manisa Büyükşehir Belediyesi, doğal afetlerden zarar gören üreticilere destek olmak için çalışma başlattı. Zarar gören küçük üreticilere yönelik destek karar tasarısı Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısında görüşülerek ilgili komisyona sevk edildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar, Saruhanlı, Şehzadeler, Turgutlu, Ahmetli, Salihli ve son olarak da Alaşehir ilçesinde yaşanan doğal afetlerden zarar gören üreticilere destek olmak için çalışma başlattı.

Yaşanan doğal afetlerden etkilenen küçük üreticilerin gelir kayıplarının telafi edilmesi ve geçimlerini sağlayarak tarımsal üretime devam etmelerinin temini maksadıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi ayni veya nakdi yardımda bulunmak üzere destek kararı tasarısını meclise taşıdı.

Üreticilerin zararlarını telafi etmek amacıyla çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, bitkisel üretim alanlarında doğal afet zararlarının telafisini sağlamak amacıyla Haziran ayı Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında görüşülen karar tasarısını ilgili komisyona sevk etti.

Yaşanılan doğal afet sonrasında tarım arazisi, ürünleri zarar gören üreticilerin Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğinden faydalanabilmeleri için ilçelerde bulunan Hasar Tespit Komisyonları’na başvurularını yaparak hasar raporlarını almaları gerekiyor.

KİMLER FAYDALANABİLECEK

Ürünleri doğal afetten zarar gören üreticilerin hak kaybı yaşamamaları ve mağduriyetlerinin giderilmesi için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olması veya Ziraat Odalarından çifti belgesi sahibi olması, tarım sigortası yaptırmamış olması ve bağlı bulundukları ilçelerdeki Hasar Tespit Komisyonları’ndan hasar tespitlerini yaptırmaları ve Tarım Sigortalarından hasar ödemesi almayan küçük üreticiler faydalanabilecek.

Haziran ayı Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülen üreticilere destek verilmesi kararı meclis üyeleri tarafından oylanarak, ilgili komisyona sevk edildi. Meclisin karar vermesine takiben, Manisa Büyükşehir Belediyesi başvuru yapılması için gerekli duyuru ve bilgilendirmelerinin yapılacağı kamuoyuna duyuruldu.