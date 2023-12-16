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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesinde bulunan Mehmetcik Caddesi’ndeki aydınlatma lambalarını yeniledi. Yenilenen cadde aydınlatmaları vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin aydınlatma lambaları eskiyen cadde, sokak ve bulvarlarda yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Şehzadeler ilçesinde yer alan Mehmetcik Caddesi’nde eskiyen aydınlatma lambalarını yeniledi.

Yenilenen cadde aydınlatmaları bölgeye güzellik katarken, vatandaşların da beğenisini kazandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde gecesi ayrı, gündüzü ayrı güzellikte bir Manisa inşa etmek için çalışmalarını sürdürdüklerin belirten Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Mehmetçik Caddesi’nde yeni aydınlatmanın bölgeye hava kattığını söyledi.