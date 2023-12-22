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MASKİ Genel Müdürlüğünün başarılı bir şekilde işlettiği Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne yapılan ‘Atık Yönetim Planı’ yenileme başvurusu onaylandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün önderliğinde daha sağlıklı ve temiz çevre için il genelinde atıksu arıtma tesislerini başarılı bir şekilde işletiyor.

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalıştırılan Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi için ‘Atık Yönetim Planı’ yenileme başvurusu yapıldı. Tesisi başarılı bir şekilde işleten MASKİ’nin yenileme başvurusu da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından onaylandı. Bu kapsamda düzgün bir şekilde işletilen tesislere verilen ‘Atık Yönetim Planı’ 3 yıl geçerli olacak.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün çevreye olan hassasiyeti doğrultusunda bünyemizde bulunan atıksu arıtma tesislerimizi başarılı bir şekilde işletmeye devam ediyoruz. Gelecek nesillerimize daha sağlıklı bir çevre bırakmak adına özveriyle işlettiğimiz 19 atıksu arıtma tesisinden biri olan Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisimizin Atık Yönetim Planının yenilenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvuruda bulunduk. Yapılan incelemeler sonrasında Atık Yönetim Planı yenileme başvurumuza onay verildi. Manisa’nın geleceğini korumaya yönelik hizmetlerimize aralıksız devam edeceğiz” dedi.