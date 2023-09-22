MASKİ Genel Müdürlüğü Manisa Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerini ağırladı. Tesisi gezen öğrencilerin sorularını yanıtlayan MASKİ yetkilileri atıksuyun arıtılma süreci hakkında bilgiler verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 80 Milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen Manisa Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerini ağırladı.

Teknik gezide MCBÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Pınar Erbay Dündar, Dr. Öğr. Üyesi Berna Bilgin Şahin de yer aldı. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan MASKİ yetkilileri, tesise ilişkin bilgiler aktararak atıksuyun arıtılma süreci hakkında detaylı bilgilendirme yaptı. Öte yandan tesis içerisinde yer alan GES hakkında da bilgiler verildi.

Atıksu arıtım sürecini yakından izleme fırsatı bulan ve tesisteki faaliyetleri inceleyen öğrenciler tüm üniteleri ve çalışma şekillerini görme fırsatı edindi. Başarılı bir şekilde işletilen çevre dostu tesis öğrencilerden tam not aldı.