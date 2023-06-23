İl genelinde mezarlıkların bakım, onarım ve temizliği noktasında çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çalışmalarını yoğun bir şekilde ve hassasiyetle sürdürürken, Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra da, yapılan çalışmaları yerinde takip ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerince Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatı ile mezarlıkların temizlik ve bakımları aralıksız devam ediyor.

Yıl boyunca yürütülen bakım onarım faaliyetlerinin yanında yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla il genelinde bulunan tüm mezarlıkların mıntıka temizliği ve yabancı ot biçimi konusunda çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçe mezarlığında yoğun bir çalışma yürütüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra da, temizlik ve bakım çalışmalarını yerinde takip ediyor. Kurban Bayramı öncesinde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, “Vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini daha temiz ve bakımlı ortamda yapmaları için çalışmalarımızı hassasiyet ve titizlikle sürdürüyoruz” dedi.