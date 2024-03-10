Milli Yol Partisi Yunusemre 2. Olağan Kongresini Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Uysal, İl Başkanı Hasan Çam ilçe başkanları ve üyelerin katılımı ile gerçekleştirdi. Tek liste ile gidilen kongrede Batuhan Karaali Milli Yol Partisi Yunusemre İlçe Başkanı oldu.MANİSA (İGFA) - Milli Yol Partisi Yunusemre İlçe Başkanlığı, 2. olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Tek listeyle gidilen genel kurulda Batuhan Karaali ilçe başkanı oldu.

Başkan Karaali, Yunusemre ilçe başkanlığına atamasının yapılması sonrasında genel kurulu gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kongremize katılan başta sayın Genel Başkan Yardımcımız Ali uysal başkanıma il başkanımız Hasan Çam başkanımıza il yöneticilerimize ve tüm delegelerimize teşekkür ederim. Devraldığım ilçe başkanlığı görevini layıkıyla yürütmeye devam edeceğim. Yunusemre ilçe bölgemizde davamızı partimizi tanıtmak için çalışmalarımızı hızlandıracağız" diye konuştu.