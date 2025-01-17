Manisa Büyükşehir Belediyesi, usta şair Nazım Hikmet Ran’ın doğum yıldönümünde anlamlı bir etkinlik düzenleyerek Manisalılara unutulmaz bir gece yaşattı.MAN(İGFA) - Nazım Hikmet’in Şeyh Bedreddin Destanı eserinden uyarlanan Bedreddin Oratoryosu, sanatseverler için bir edebiyat ve tarih şöleni sundu.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu’nda sahnelenen etkinliğe, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in eşi Didem Özel ve Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz de katıldı. Salonun tamamını dolduran Manisalılar, sahnede sergilenen performansı büyük bir ilgiyle izledi.

Geniş Merdiven Grubu tarafından sahnelenen Bedreddin Oratoryosu, 2023 yılından bu yana üzerinde çalışılan bir proje olarak dikkat çekti. Nazım Hikmet’in sanatsal mirasına saygı duruşu niteliğinde olan eser, izleyicilerden tam not aldı.