Uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir’de, coşkuya ortak olmak isteyen öğrencilere, Manisa Büyükşehir Belediyesi ulaşım desteğinde bulunuyor.MANİSA (İGFA) - Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İzmir’de kapılarını açtı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan festivalde, öğrencilerin rahat bir şekilde ulaşımı için ücretsiz servis hizmeti sundu.

Büyükşehir Belediyesi, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, söyleşiler ve bilim şovları başta olmak üzere çok sayıda bilim ve kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapan festivale, hem merkezden hem de 15 ilçeden İlçe Muhtarlık Hizmetleri koordinesinde servis hizmeti veriyor.